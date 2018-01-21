Натали Портман стала жертвой сексуального терроризма в 13 лет

Популярная американская актриса Натали Портман сообщила, что в 13 лет стала жертвой сексуального терроризма. После легендарного фильма «Леон» знаменитость, будучи подростком, стала получать угрозы сексуального характера от маньяков и педофилов.

Светлана Славянская

Натали Портман присоединилась к десяткам знаменитостей во всем мире и рассказала о сексуальном терроризме в своей жизни. Актриса приняла участие в марше Women, который проходил в Лос-Анджелесе 20 января текущего года, где женщины смогли безопасно рассказать о сексуальном насилии. Натали Портман перед тысячью женщин призналась, что в возрасте 13 лет, сыграв главную роль в своем первом фильме «Леон», она испытала сексуальный терроризм от поклонников и средств массовой информации.После выхода фильма Портман регулярно получала письма от поклонника-педофила, который в своих листах описывал в подробностях свои сексуальные фантазии с молодой актрисой. Натали призналась, что с тех пор всегда контролирует свой внешний вид и отказывается от постельных сцен в кино, дабы не провоцировать маньяков.