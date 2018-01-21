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| | В соцсетях выяснили, почему у Бузовой попа лучше, чем у Костенко

В соцсетях выяснили, почему у Бузовой попа лучше, чем у Костенко

Сегодня, 09:23
В Instagram набирает популярность голосование, в рамках которого пользователям необходимо проголосовать за лучшую попу, попавшую в руки к Дмитрию Тарасову. В конкурсе соревнуются экс-супруга футболиста Ольга Бузова и его нынешняя жена Анастасия Костенко.

В соцсетях выяснили, почему у Бузовой попа лучше, чем у Костенко

 

Пользователи Instagram стали заявлять, что явной фавориткой является Ольга Бузова. Дело в том, что организаторы опроса прикрепили фотографию певицы с подкаченными ягодицами, а у ростовской модели нашли не самые роскошные снимки. Поклонники Бузовой уточнили, что такое голосование некорректное, потому что в жизни у Костенко тоже подтянутые ягодицы.

В соцсетях выяснили, почему у Бузовой попа лучше, чем у Костенко

 

При этом, грудь у новой избранницы Тарасова гораздо больше, чем у Бузовой, считают фанаты. В целом, лишь несколько человек из 150 комментаторов назвали Костенко лучше Бузовой.
Вещий Олег
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