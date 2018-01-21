«Я посвятила себя детям»: Анджелина Джоли опровергла слухи о новом романе

Недавно голливудская звезда Анджелина Джоли сообщила общественности и СМИ, что она больше не будет встречаться с новыми мужчина и сейчас у неё нет романтических отношений. Актриса решила всю себя посвятить своим шестерым детям.

Светлана Славянская

Инсайдеры подтвердили слова 42-летней Анджелины Джоли и рассказали, что знаменитость не встречается с другими мужчинами и совсем не ходит на свидания, как это делает её бывший супруг Брэд Питт. «Анджелина Джоли ни с кем не встречается и не будет этого делать ещё очень долго. Она ориентирована на своих детей и их потребности», - заявили близкие актрисы.По словам источника, Брэд Питт продолжает после развода ходить на свидания и строить новые романы, однако пока серьезных отношений актер не завел. При этом Питт также стремиться больше времени проводить со своими детьми. «Дети - это его жизнь. Они все означают для него», - заявили инсайдеры.