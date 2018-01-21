Британский певец Эд Ширан скоро сыграет свадьбу

Известный 26-летний певец из Великобритании Эд Ширан сообщил на своей страничке в социальной сети, что он обзавелся невестой перед Новым годом. Избранницей известного артиста стала его подруга со школьных лет, которая ранее профессионально занималась хоккеем.

На страничке в социальной сети Эд Ширан поделился со своими фанатами радостной новостью. Как оказалось, певец наконец-то нашел себе невесту. И это он успел сделать еще в конце прошлого года, накануне праздников.

Избранницей 26-летнего певца стала его подруга со школьных лет Черри Сиборн. Они уже давно общаются и знают друг друга, но серьезные отношения между парой завязались только с 2015 года. Поклонники внимательно следили за развитием событий и ждали помолвки и свадьбы влюбленных. Теперь фанатам осталось дождаться только свадьбы. Также известно, что раньше Сиборн профессионально занималась хоккеем.Ранее Эда Ширана королева Англии наградила орденом Британской империи за заслуги исполнителя перед страной.