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| | Британский певец Эд Ширан скоро сыграет свадьбу

Британский певец Эд Ширан скоро сыграет свадьбу

Сегодня, 09:05
Известный 26-летний певец из Великобритании Эд Ширан сообщил на своей страничке в социальной сети, что он обзавелся невестой перед Новым годом. Избранницей известного артиста стала его подруга со школьных лет, которая ранее профессионально занималась хоккеем.

Британский певец Эд Ширан скоро сыграет свадьбу

 

На страничке в социальной сети Эд Ширан поделился со своими фанатами радостной новостью. Как оказалось, певец наконец-то нашел себе невесту. И это он успел сделать еще в конце прошлого года, накануне праздников.

 

Британский певец Эд Ширан скоро сыграет свадьбу

 

Избранницей 26-летнего певца стала его подруга со школьных лет Черри Сиборн. Они уже давно общаются и знают друг друга, но серьезные отношения между парой завязались только с 2015 года. Поклонники внимательно следили за развитием событий и ждали помолвки и свадьбы влюбленных. Теперь фанатам осталось дождаться только свадьбы. Также известно, что раньше Сиборн профессионально занималась хоккеем.

Ранее Эда Ширана королева Англии наградила орденом Британской империи за заслуги исполнителя перед страной.
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