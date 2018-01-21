Рианна в компании араба скрывается от папарацци

Знаменитая певица Рианна проводит время в компании араба - бизнесмена из Саудовской Аравии Хассана Джамиля, но предпочитает не попадать в объективы папарацци. Но сохранить инкогнито парочке не удалось.

29-летняя Рианна прибыла в парижский отель в черном микроавтобусе с тонированными стеклами. Джамиль также подъехал к гостинице на подобном, но персональном транспорте, тем не менее у знаменитостей не получилось не привлечь к себе внимание. Молодые люди вышли на балкон отеля, где их и запечатлели камеры. Папарацци и прежде фотографировали Рианну и Хасана Джамиля вместе - в бассейне одного из отелей. Теперь же погода в Париже прохладная и встретить звезд мировой величины в полуобнаженном виде не представляется возможным.Певица с компаньоном одеты в наряды темных оттенков. Вероятнее всего это связано с путешествием Рианны - она прилетела во Францию прямиком из Барбадоса, где проходили похороны ее кузины.