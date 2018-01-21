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| | "Вот ее судьба": Бузова и Батрутдинов перешли на новый уровень отношений

"Вот ее судьба": Бузова и Батрутдинов перешли на новый уровень отношений

Сегодня, 08:23
Ольга Бузова не перестает терзать умы поклонников, создавая завесу тайны над своей личной жизнью. В аккаунте известной телеведущей и певицы появилась фотография, на которой экс-участница "Дома-2" запечатлена в обнимку с Тимуром Батрутдиновым.

"Вот ее судьба": Бузова и Батрутдинов перешли на новый уровень отношений

 

Фолловеры Бузовой неустанно следят за личной жизнью кумира после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым. На последних фото в Instagram знаменитость все чаще появляется вместе с резидентом Comedy Club. Несмотря на то, что Батрутдинов пресек попытки фанатов их "поженить", признавшись в старой дружбе с Бузовой "на грани", поклонники не унимаются. Да и знаменитости лишь подливают масла в огонь.

Накануне Бузова отпраздновала день рождения, который отмечала в Таиланде, среди "приглашенных гостей" оказался и Батрутдинов. Совместный снимок появился на просторах микроблога и вызвал лишь новые слухи. Вероятно, на фото запечатлен момент танца медийных личностей - Тимур приобнимает Ольгу, положив руку ей на бедра, а лицо приблизив к ее щеке. Телеведущая еще и подпись оставила "дружба на грани", чем только еще больше убедила подписчиков в близких отношениях с комиком.
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