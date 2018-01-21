Ольга Бузова в свой День рождения побила собственный рекорд в iTunes

Для певицы Ольги Бузовой её 32-й День рождения стал во многом знаковым и богатым на приятные моменты.

Чубарова Елизавета

Например, одним из таких моментов, который Ольге запомнится надолго, - новый рекорд в чарте iTunes, о чём она сама рассказала в Instagram. Её новейший трек «Одна ночь», где девушка желает познать «любовь» на вкус, поднялся на первое место в России, Республике Беларусь и Казахстане за рекордное время. Как рассказали журналисты «ВладТайм», это время составило всего 2 минуты.Ольга Бузова поблагодарила поклонников за любовь к её работе и за преданность. И пока всё меньше антифанатов сравнивают её голос с роботом, количество восхищающихся настойчивостью и выносливостью девушки неуклонно растёт.