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| | Ольга Бузова в свой День рождения побила собственный рекорд в iTunes

Ольга Бузова в свой День рождения побила собственный рекорд в iTunes

Сегодня, 09:04
Для певицы Ольги Бузовой её 32-й День рождения стал во многом знаковым и богатым на приятные моменты.

Ольга Бузова в свой День рождения побила собственный рекорд в iTunes

 

Например, одним из таких моментов, который Ольге запомнится надолго, - новый рекорд в чарте iTunes, о чём она сама рассказала в Instagram. Её новейший трек «Одна ночь», где девушка желает познать «любовь» на вкус, поднялся на первое место в России, Республике Беларусь и Казахстане за рекордное время. Как рассказали журналисты «ВладТайм», это время составило всего 2 минуты.

Ольга Бузова поблагодарила поклонников за любовь к её работе и за преданность. И пока всё меньше антифанатов сравнивают её голос с роботом, количество восхищающихся настойчивостью и выносливостью девушки неуклонно растёт.
Чубарова Елизавета
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