В США умерла от рака продюсер "Звездных войн" Эллисон Шермур

Продюсер "Звездных войн" Эллисон Шермур умерла на 5-м году жизни в больнице Лос-Анджелеса. Об этомм пишут местные издания.

Никита Готский

Причиной кончины Шермур является осложнение, спровоцированное раком легких. Продюсер принимала участие в создании кинокартин "Эрин Брокович", "Американский пирог" и иные кинокартины. Предстоящая кинолента "Соло. Звездные войны: Истории" также не обошлась без участия Эллисон Шермур. За свою творческую жизни она сотрудничала с кинокомпаниями Walt Disney Studios, Paramount Pictures.Ранее сообщалось, что на территории США скончался один из авторов "Полицейской академии" Хью Уилсон в возрасте 74 лет. Он являлся режиссером известного в Америке сериала "Радио Цинциннати", выходившего на экраны с 1978 года. Другие ленты Уилсона "Клуб первых жен","Взрыв из прошлого" и другие.