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| | В США умерла от рака продюсер "Звездных войн" Эллисон Шермур

В США умерла от рака продюсер "Звездных войн" Эллисон Шермур

Вчера, 22:17
Продюсер "Звездных войн" Эллисон Шермур умерла на 5-м году жизни в больнице Лос-Анджелеса. Об этомм пишут местные издания.

В США умерла от рака продюсер "Звездных войн" Эллисон Шермур

 

Причиной кончины Шермур является осложнение, спровоцированное раком легких. Продюсер принимала участие в создании кинокартин "Эрин Брокович", "Американский пирог" и иные кинокартины. Предстоящая кинолента "Соло. Звездные войны: Истории" также не обошлась без участия Эллисон Шермур. За свою творческую жизни она сотрудничала с кинокомпаниями Walt Disney Studios, Paramount Pictures.

Ранее сообщалось, что на территории США скончался один из авторов "Полицейской академии" Хью Уилсон в возрасте 74 лет. Он являлся режиссером известного в Америке сериала "Радио Цинциннати", выходившего на экраны с 1978 года. Другие ленты Уилсона "Клуб первых жен","Взрыв из прошлого" и другие.
Никита Готский
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