Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

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Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

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| | Фармацевты не помогли Екатерине Стриженовой сбросить лишний вес

Фармацевты не помогли Екатерине Стриженовой сбросить лишний вес

Вчера, 22:10
Медики не стали оказывать помощь толстой Екатерине Стриженовой. Ведущая ранее хотела купить таблетки для похудения.

Фармацевты не помогли Екатерине Стриженовой сбросить лишний вес

 

В эфире передачи "Время покажет" обсуждалось увеличение численности жителей России, которые намереваются с помощью медицинских препаратов противодействовать лишним килограммам. Эксперты считают,что мечтающие иметь стройную и красивую фигуру глотают пилюли, но не думают о вероятных результатах. Как утверждают медики, фармацевты реализуют всем подряд лекарства для хорошей фигуры.

Екатерина Стриженова заявила про другую. версию. Она сообщает, что некогда тоже намеревалась испытать в деле чудные пилюли, но аптекари не захотели ей продавать такие препараты без необходимого врачебного рецепта. В Сети считают, что с каждым днем ведущей все проблематичнее удерживать себя в форме. Звезда пока еще не стремиться носить обтягивающую одежду.
Никита Готский
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