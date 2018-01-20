Фармацевты не помогли Екатерине Стриженовой сбросить лишний вес

Медики не стали оказывать помощь толстой Екатерине Стриженовой. Ведущая ранее хотела купить таблетки для похудения.

Никита Готский

В эфире передачи "Время покажет" обсуждалось увеличение численности жителей России, которые намереваются с помощью медицинских препаратов противодействовать лишним килограммам. Эксперты считают,что мечтающие иметь стройную и красивую фигуру глотают пилюли, но не думают о вероятных результатах. Как утверждают медики, фармацевты реализуют всем подряд лекарства для хорошей фигуры.Екатерина Стриженова заявила про другую. версию. Она сообщает, что некогда тоже намеревалась испытать в деле чудные пилюли, но аптекари не захотели ей продавать такие препараты без необходимого врачебного рецепта. В Сети считают, что с каждым днем ведущей все проблематичнее удерживать себя в форме. Звезда пока еще не стремиться носить обтягивающую одежду.