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| | Иван Ургант с друзьями станцевал в халатах для поддержки курсантов Ульяновска

Иван Ургант с друзьями станцевал в халатах для поддержки курсантов Ульяновска

Вчера, 20:31
Российский ведущий Иван Ургант снял видеоролик для поддержки курсантов ульяновского института авиации. Запись доступна в соцсети "ВКонтакте".

Иван Ургант с друзьями станцевал в халатах для поддержки курсантов Ульяновска

 

На кадрах можно увидеть Ивана вместе с коллегами, а также музыкантом Сергеем Лазаревым. Знаменитости предстали перед зрителями в тапочках, халатах и нижнем белье, исполняющим незамысловатый танец. Ролик является частью эфира "Вечернего Урганта" в декабре 2015 года, но с новым треком Satisfaction Бенни Бенасси.

До этого курсантов из Ульяновска поддержали студенты иных отечественных ВУЗов: они принялись публиковать в мировой Сети схожие видеозаписи. Так, в одном из них можно увидеть молодых людей, танцующих с майках с надписью "МЧС" данные кадры приписывают учащимся академии авиации МЧС.

Несколько дней назад в Интернете появился другой ролик. На нем курсанты с пародийным нарядах БДСМ, танцуют по песни Бенни Бенасси, совершая быстрые движения ногами. В конце записи все они начинают обниматься в комнате.
Никита Готский
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