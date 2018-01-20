Иван Ургант с друзьями станцевал в халатах для поддержки курсантов Ульяновска

Российский ведущий Иван Ургант снял видеоролик для поддержки курсантов ульяновского института авиации. Запись доступна в соцсети "ВКонтакте".

Никита Готский

На кадрах можно увидеть Ивана вместе с коллегами, а также музыкантом Сергеем Лазаревым. Знаменитости предстали перед зрителями в тапочках, халатах и нижнем белье, исполняющим незамысловатый танец. Ролик является частью эфира "Вечернего Урганта" в декабре 2015 года, но с новым треком Satisfaction Бенни Бенасси.До этого курсантов из Ульяновска поддержали студенты иных отечественных ВУЗов: они принялись публиковать в мировой Сети схожие видеозаписи. Так, в одном из них можно увидеть молодых людей, танцующих с майках с надписью "МЧС" данные кадры приписывают учащимся академии авиации МЧС.Несколько дней назад в Интернете появился другой ролик. На нем курсанты с пародийным нарядах БДСМ, танцуют по песни Бенни Бенасси, совершая быстрые движения ногами. В конце записи все они начинают обниматься в комнате.