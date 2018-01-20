"Русская Кардашьян" в эротическом наряде внезапно "расплылась" по столу

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко опубликовала очередной откровенный снимок в своём блоге. Популярная модель просто «расплылась» своими ягодицами по столу, на котором сидела.

Вещий Олег

Поклонники обратили внимание на то, что у Анастасии Квитко в последнее время проблемы с фигурой. Вместо подкаченных ягодиц «Русская Кардашьян» демонстрирует «расплывающиеся» формы. Так произошло и с одним из последних снимков. На нём Квитко надела откровенный наряд, чтобы подчеркнуть роскошность своих форм, но что-то пошло не так и в результате у Квитко ягодицы словно «расплылись» по всему столу., - написал один из подписчиков. Такого же мнения придерживались и более десятка других пользователей Instagram, которые просмотрели эротическую фотографию Квитко. Несмотря на многочисленные негативные отзывы, снимок всего за час оценили более 50 тысяч человек.