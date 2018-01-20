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| | "Русская Кардашьян" в эротическом наряде внезапно "расплылась" по столу

"Русская Кардашьян" в эротическом наряде внезапно "расплылась" по столу

Вчера, 19:28
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко опубликовала очередной откровенный снимок в своём блоге. Популярная модель просто «расплылась» своими ягодицами по столу, на котором сидела.

"Русская Кардашьян" в эротическом наряде внезапно "расплылась" по столу

 

Поклонники обратили внимание на то, что у Анастасии Квитко в последнее время проблемы с фигурой. Вместо подкаченных ягодиц «Русская Кардашьян» демонстрирует «расплывающиеся» формы. Так произошло и с одним из последних снимков. На нём Квитко надела откровенный наряд, чтобы подчеркнуть роскошность своих форм, но что-то пошло не так и в результате у Квитко ягодицы словно «расплылись» по всему столу.

«Ужас, с годами всё хуже становишься, а фигура к старости отвратительной станет», - написал один из подписчиков. Такого же мнения придерживались и более десятка других пользователей Instagram, которые просмотрели эротическую фотографию Квитко. Несмотря на многочисленные негативные отзывы, снимок всего за час оценили более 50 тысяч человек.
Вещий Олег
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