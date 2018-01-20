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| | Вера Брежнева устроила танец на подземной парковке

Вера Брежнева устроила танец на подземной парковке

Вчера, 19:42
Вера Брежнева продемонстрировала танец под песню "Ты мой человек" на подземной парковке в Лос-Анджелесе.

Вера Брежнева устроила танец на подземной парковке

 

Певица и актриса Вера Брежнева выложила в социальную сеть Instargam видео, где она танцует на подземной автомобильной стоянке под песню «Ты мой человек». Видео снимала на камеру мобильного телефона ее близкая подруга певица Надежда Дорофеева, которая находилась на тот момент в салоне автомобиля. Вера своим танцем не только смутила американских мужчин, которые находились в тот момент на парковке, но и привлекла их к танцу. Видеоролик Веры Брежневой в социальной сети Instargam набрал больше 2 млн просмотров.

Отметим, что песня «Ты мой человек» новый репертуар Брежневой, которую для нее сочинил муж Константин Меладзе.
Пелагея Лебединская
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