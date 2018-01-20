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| | Беременная Нелли Ермолаева философствует о смысле бытия в Майами

Беременная Нелли Ермолаева философствует о смысле бытия в Майами

Вчера, 19:02
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Нелли Ермолаева рассказала, как сможет человек существовать в гармонии с окружающим его миром. Философскими мыслями она делиться на свой странице в Instagram.

Беременная Нелли Ермолаева философствует о смысле бытия в Майами

 

Экс-участница скандального телепроекта в настоящее время беременна. Рожать своего ребенка она намерена в американской клинике, в связи с чем и отправилась в США. Сейчас она находится в Майами.

Нелли обнародовала новую фотографию, где находится на фоне красивой природы, а общую картину украшают три огромные доски для серфинга. Сама Ермолаева находится в центре изображения, демонстративно показывая свой немалый по размерам живот.

Находясь на пляже Майами, Ермолаева принялась философствовать. По ее мнению, такая троица как "Истина, Добро и Красота" окажет помощь человеку в сосуществовании в гармонии с окружающим миром. Именно так, по ее словам, все предрассудки и тяжелые мысли смогут покинуть человеческий разум. Нелли утверждает, что каждый человек является центром Вселенной, который своими силами может изменять мир.
Никита Готский
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