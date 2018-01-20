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| | "Руки-базуки": В прессе появились фото Кирилла Терешина на операционном столе

"Руки-базуки": В прессе появились фото Кирилла Терешина на операционном столе

Вчера, 18:50
По Сети «гуляет» фото парня, известного как «руки-базуки», на операционном столе. Есть версия, что знаменитый "синтоловый качок" из Пятигорска Кирилл Терешин может лишиться своих «базук».

"Руки-базуки": В прессе появились фото Кирилла Терешина на операционном столе

 

Кирилл Терешин прославился благодаря тому, что закачал в свои руки синтол, чтобы стать обладателем самых больших бицепсов в России. Медики предупреждали, что увлекаться синтолом не стоит, так как это опасно для здоровья. Лучше воспользоваться более безопасным и проверенным способом накачки мышц - в спортивном зале посредством упражнений, а не анаболиков.

21-летний пятигорец не внял предостережениям врачей, и теперь, если верить фото, может за это поплатиться. Снимок дает основания полагать, что юноше ампутируют его знаменитые конечности. Еще один вариант – он решил извлечь синтол, чтобы сохранить руки. Позже стало известно, что синтол Кирилл попросил заменить менее вредными имплантами. Telegram-канал Mash сообщил, что агент Терешина просил 30 тысяч рублей за информацию о состоянии "синтолового качка". Также стало известно о намерении парня вставить импланты еще и в ноги.
Дарья Светозарова
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