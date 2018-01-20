Кэтрин Зета-Джонс защитила Майкла Дугласа, обвиняемого в домогательствах

Актриса Кэтрин Зета-Джонс принялась защищать обвиняемого в домогательствах Майкла Дугласа. Она с супругом поддерживает движение против сексуального насилия.

Никита Готский

Зета-Джонс утверждает, что в абсолютной мере поддерживает своего мужа, актера Майкла Дугласа. Не так давно помощница артиста обвинила его в приставаниях, которые будто бы произошли 32 года назад.Британская актриса уверяет, что Дуглас сам ей поведал о данном инциденте еще до того времени, пока эти сведения появились в прессе. Актриса доверяет возлюбленному и считает, что он говорит правду. Касательно домогательств 80-х годов, в то время она еще не знала актера. По словам Кэтрин, вместе с Майклом они полностью поддерживают движение людей, направленное против домогательств сексуального характера.Прежде корреспондентка Сюзан Броуди отметила, что Майкл Дуглас в ее присутствии высказывал пошлые шутки, а однажды занялся самоудовлетворением. После этого она больше не решалась оставаться с ним наедине, а через некоторое время была уволена.