Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

Сюжеты :

Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме
| | Кэтрин Зета-Джонс защитила Майкла Дугласа, обвиняемого в домогательствах

Кэтрин Зета-Джонс защитила Майкла Дугласа, обвиняемого в домогательствах

Вчера, 18:55
Актриса Кэтрин Зета-Джонс принялась защищать обвиняемого в домогательствах Майкла Дугласа. Она с супругом поддерживает движение против сексуального насилия.

Кэтрин Зета-Джонс защитила Майкла Дугласа, обвиняемого в домогательствах

 

Зета-Джонс утверждает, что в абсолютной мере поддерживает своего мужа, актера Майкла Дугласа. Не так давно помощница артиста обвинила его в приставаниях, которые будто бы произошли 32 года назад.

Британская актриса уверяет, что Дуглас сам ей поведал о данном инциденте еще до того времени, пока эти сведения появились в прессе. Актриса доверяет возлюбленному и считает, что он говорит правду. Касательно домогательств 80-х годов, в то время она еще не знала актера. По словам Кэтрин, вместе с Майклом они полностью поддерживают движение людей, направленное против домогательств сексуального характера.

Прежде корреспондентка Сюзан Броуди отметила, что Майкл Дуглас в ее присутствии высказывал пошлые шутки, а однажды занялся самоудовлетворением. После этого она больше не решалась оставаться с ним наедине, а через некоторое время была уволена.
Никита Готский
Новости по теме
Кэтрин Зета-Джонс поздравила Майкла Дугласа постом в Instagram
Кэтрин Зета-Джонс поздравила Майкла Дугласа постом в Instagram

25 сентября двойной день рождения отметила звездная семья Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс. Звезда выложила в своем Instagram фотографию, на котором она

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс ходят к семейному консультанту
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс ходят к семейному консультанту

Известная актерская пара Голливуда Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, у которых разница в возрасте 25 лет, не оставляют попыток наладить свои отношения и

Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс увидели вместе
Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс увидели вместе

  Как оказалось, не все еще потеряно у супружеской пары Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс. Они официально расторгли свои отношения в середине января, а

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости