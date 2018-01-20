Меган Маркл нарушила королевский запрет

Актриса Меган Маркл во время визита Welsh Culture Festival переступила через королевские правила и этикет, и поступила по-голливудски, дав маленькой девочке свой автограф.

Пелагея Лебединская

Как известно, голливудская актриса Меган Маркл весной этого года выходит замуж за принца Гарри. Так как она станет членом королевской семьи, то и вести себя должна соответственно. Она должна более скромно одеваться, не посещать ночные клубы, отказаться от ролей в кино, меньше проводить время со своими подружками, также не раздавать свои автографы, а отвечать скромным отказом. Но Меган все-таки не удержалась и нарушила одно правило, дала свой автограф маленькой девочке.Меган Маркл пока еще не жена принца и, по ее мнению, может себе позволить такие шалости.