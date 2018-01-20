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| | Меган Маркл нарушила королевский запрет

Меган Маркл нарушила королевский запрет

Вчера, 18:43
Актриса Меган Маркл во время визита Welsh Culture Festival переступила через королевские правила и этикет, и поступила по-голливудски, дав маленькой девочке свой автограф.

Меган Маркл нарушила королевский запрет

 

Как известно, голливудская актриса Меган Маркл весной этого года выходит замуж за принца Гарри. Так как она станет членом королевской семьи, то и вести себя должна соответственно. Она должна более скромно одеваться, не посещать ночные клубы, отказаться от ролей в кино, меньше проводить время со своими подружками, также не раздавать свои автографы, а отвечать скромным отказом. Но Меган все-таки не удержалась и нарушила одно правило, дала свой автограф маленькой девочке.

Меган Маркл пока еще не жена принца и, по ее мнению, может себе позволить такие шалости.
Пелагея Лебединская
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