Модель с пышными формами обвинила Ким Кардашьян в «плагиате роскошных бедер»

Модель в доказательство стала постить в Instagram снимки двадцатилетней давности, на которых она в самом выгодном ракурсе демонстрирует «пятую точку» внушительных размеров. Николь уверяет, что тренд на полноту ниже талии она начала вводить еще тогда, когда идеалом красоты считались тощие манекенщицы.
Уверенность пользователей в том, что моду на большую попу ввела Ким в 2014 году, поколебалась. Ранее они полагали, что знаменитый снимок Кардашьян с бокалом шампанского на попе первый в своем роде, но ошибались. Просто двадцать лет назад не было социальных сетей и для всеобщего признания нужно было сняться на обложке глянца. Это сложнее, чем выложить снимок на аккаунте, но Николь это удалось. Теперь известно, что мода на пышные фигуры пришла с двадцатилетним опозданием, да и не везде.