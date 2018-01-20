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| | Модель с пышными формами обвинила Ким Кардашьян в «плагиате роскошных бедер»

Модель с пышными формами обвинила Ким Кардашьян в «плагиате роскошных бедер»

Вчера, 18:37
38-летняя модель Николь Остин возмутилась тем, как Ким Кардашьян присвоила себе авторство моды на большие ягодицы. Остин заверяет, что именно она более 20 лет назад превратила роскошные бедра в модную тенденцию. А вот Кардашьян и Никки Минаж просто присвоили себе ее идею.

Модель с пышными формами обвинила Ким Кардашьян в «плагиате роскошных бедер»

 

Модель в доказательство стала постить в Instagram снимки двадцатилетней давности, на которых она в самом выгодном ракурсе демонстрирует «пятую точку» внушительных размеров. Николь уверяет, что тренд на полноту ниже талии она начала вводить еще тогда, когда идеалом красоты считались тощие манекенщицы.

Модель с пышными формами обвинила Ким Кардашьян в «плагиате роскошных бедер»

 

Уверенность пользователей в том, что моду на большую попу ввела Ким в 2014 году, поколебалась. Ранее они полагали, что знаменитый снимок Кардашьян с бокалом шампанского на попе первый в своем роде, но ошибались. Просто двадцать лет назад не было социальных сетей и для всеобщего признания нужно было сняться на обложке глянца. Это сложнее, чем выложить снимок на аккаунте, но Николь это удалось. Теперь известно, что мода на пышные фигуры пришла с двадцатилетним опозданием, да и не везде.
Дарья Светозарова
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