Модель с пышными формами обвинила Ким Кардашьян в «плагиате роскошных бедер»

38-летняя модель Николь Остин возмутилась тем, как Ким Кардашьян присвоила себе авторство моды на большие ягодицы. Остин заверяет, что именно она более 20 лет назад превратила роскошные бедра в модную тенденцию. А вот Кардашьян и Никки Минаж просто присвоили себе ее идею.

Модель в доказательство стала постить в Instagram снимки двадцатилетней давности, на которых она в самом выгодном ракурсе демонстрирует «пятую точку» внушительных размеров. Николь уверяет, что тренд на полноту ниже талии она начала вводить еще тогда, когда идеалом красоты считались тощие манекенщицы.

Дарья Светозарова

Уверенность пользователей в том, что моду на большую попу ввела Ким в 2014 году, поколебалась. Ранее они полагали, что знаменитый снимок Кардашьян с бокалом шампанского на попе первый в своем роде, но ошибались. Просто двадцать лет назад не было социальных сетей и для всеобщего признания нужно было сняться на обложке глянца. Это сложнее, чем выложить снимок на аккаунте, но Николь это удалось. Теперь известно, что мода на пышные фигуры пришла с двадцатилетним опозданием, да и не везде.