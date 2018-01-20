Татьяна Веденеева поведала, как пережила измену мужа

Актриса Татьяна Веденеева рассказалоа, как пережила измену супруга.

Никита Готский

Веденеева являлось одной из наиболее востребованных телеведущих в 90-х годах, но в один момент она все бросила ради своей семьи. Вместе с мужем и его дочерьми от прежнего брака она переехала в новый дом на Лазурном берегу. Немного отрицательно сказывалось на семейную жизнь наличие общих детей, что не устраивало главу семейства, как это выяснилось спустя некоторое время. Татьяна и Юрий разошлись спустя 15 лет совместной жизни. В настоящее время она может вспоминать об этом спокойно.Веденева узнала, что у ее избранника была любовница. Для нее этот фактор оказался неприемлем, в результате чего пара приняла решение расстаться.Татьяна признается, что пережила развод она непросто, но не возненавидела супруга за предательство, и сейчас может спокойно с ним общаться. Она дала себе указание думать о произошедшем в положительном тоне, за что теперь себе очень благодарна за это.