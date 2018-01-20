Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

Сюжеты :

Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме
| | Татьяна Веденеева поведала, как пережила измену мужа

Татьяна Веденеева поведала, как пережила измену мужа

Вчера, 18:25
Актриса Татьяна Веденеева рассказалоа, как пережила измену супруга. 

Татьяна Веденеева поведала, как пережила измену мужа

 

Веденеева являлось одной из наиболее востребованных телеведущих в 90-х годах, но в один момент она все бросила ради своей семьи. Вместе с мужем и его дочерьми от прежнего брака она переехала в новый дом на Лазурном берегу. Немного отрицательно сказывалось на семейную жизнь наличие общих детей, что не устраивало главу семейства, как это выяснилось спустя некоторое время. Татьяна и Юрий разошлись спустя 15 лет совместной жизни. В настоящее время она может вспоминать об этом спокойно.

Веденева узнала, что у ее избранника была любовница. Для нее этот фактор оказался неприемлем, в результате чего пара приняла решение расстаться.

Татьяна признается, что пережила развод она непросто, но не возненавидела супруга за предательство, и сейчас может спокойно с ним общаться. Она дала себе указание думать о произошедшем в положительном тоне, за что теперь себе очень благодарна за это.
Никита Готский
Новости по теме
Супруга арестованного в Петербурге экстрасенса поведала о жизни с ним
Супруга арестованного в Петербурге экстрасенса поведала о жизни с ним

Экс-участница передачи «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина, супруга арестованного в Петербурге медиума Юлия Миткевича-Далецкого, поведала корреспондентам о

Участница
Участница "Битвы экстрасенсов" рассказала о побоях мужа

Участница популярного телешоу "Битвы экстрасесов" Татьяна Ларина рассказала о печальных моментах семейной жизни с мужем Юлием Миткевичем-Далецким. Он часто бил

Татьяна Котова рассказала, как пережить измену возлюбленного с подругой
Татьяна Котова рассказала, как пережить измену возлюбленного с подругой

Татьяна Котова, бывшая участница популярного женского коллектива «ВИА-Гра» и «Мисс Россия», рассказала о том, как пережить измену возлюбленного. Известно, что

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости