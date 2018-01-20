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| | Сеть взбудоражил «подвенечный наряд» Марины Анисиной

Сеть взбудоражил «подвенечный наряд» Марины Анисиной

Вчера, 18:13
Звезда фигурного катания Марина Анисина в очередной раз надела платье, которое слишком сильно напоминает подвенечный наряд. Возлюбленная Никиты Джигурды надела белое платье для празднования Старого Нового года в Париже.

Сеть взбудоражил «подвенечный наряд» Марины Анисиной

 

Свой «свадебный» лук фигуристка сняла на камеру и выложила в Сеть. Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Комментаторы разделились на две непримиримые «вражеские» группы. Одни считали, что наряд Анисина выбрала удачный, и платье ей к лицу. По их мнению, женщина выглядит в нем, как королевна из сказки.

Оппоненты их восторга не разделили. Они заявили, что спортсменка стала жертвой дурного вкуса – наряд ей категорически не подходит. Комментаторы писали, что выглядит Анисина нелепо, платье в уродливом свете выставляет напоказ ее грудь и плечи. В заключение они отдали должное хорошим внешним данным Марины, но посоветовали ей не одеваться подобным образом впредь.

Того же мнения придерживается и эксперт в вопросах моды. Он считает, что если Анисина решила остановить выбор на корсетном варианте, ей следовало открыть и ноги, чтобы «уравновесить» открытые зоны. Если же она выбирает платье «в пол», то глубокому декольте в ее случае не место. Плечи эксперт также советует прикрыть.
Дарья Светозарова
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