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| | Елена Ваенга обнародовала ролик с купанием голого мужа в проруби

Елена Ваенга обнародовала ролик с купанием голого мужа в проруби

Вчера, 17:35
Певица Елена Ваенга как и многие другие звезды российской эстрады следует древним традициям, окунаясь в священную купель на Крещение. В этом году артистка ныряла в прорубь вместе со своим супругом, музыкантом Романом Садырбаевым.

Елена Ваенга обнародовала ролик с купанием голого мужа в проруби

 

Елена Ваенга обнародовала довольно смелые видеоролики, на одном из которых она ныряет в прорубь, а на другом – ее муж, при этом музыкант не испугался мороза и ледяной воды, сняв с себя даже нижнее белье. «Голое» видео снискало уважение у подписчиков мужского пола, которые сочли этот поступок едва ли не геройским.

Елена Ваенга обнародовала ролик с купанием голого мужа в проруби

 

В свою очередь, многие фолловеры начали переживать за своего кумира, призывая Ваенгу бежать «согреваться», поскольку она только недавно выздоровела, и ее организм еще не до конца оправился после болезни.
Пойда Анна
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