Слон ко дню рождения: Кто балует Бузову экзотикой?

Чем только не удивляла своих поклонников Ольга Бузова, но на этот раз она превзошла сама себя. Хотя дело не совсем в ней. Это таинственный поклонник решил ей преподнести в День рождения эффектный и своеобразный подарок. Так в качестве презента певица получила настоящего слона, вернее слонёнка. Этот малыш шёл с охапкой шаров через весь отель, чтоб поздравить именинницу. От увиденного у Бузовой дар речи отняло, но удивление и восторг не заставили себя ждать. Вскоре, верхом на "новом друге" она отправилась в прогулку по Таиланду, чем немало шокировала местных жителей.

Отметим, что подобного рода гостинцы в странах дальнего зарубежья, приносят своему владельцу счастье на протяжении всей жизни и это животное имеет статус священного, поэтому Ольга оказалась эксклюзивным пользователем необыкновенной роскоши. Хотя ещё утром она не могла нарадоваться мечте её всей жизни - бриллианту, который подарили ей близкие друзья. Тем не менее уникальный сюрприз она не сможет забрать с собой в Россию, поэтому животное останется в своём ореоле обитания, дожидаться следующего визита хозяйки.По-видимому, начало нового года у Ольги началось очень хорошо. И действительно, девушка наконец-то дождалась своего счастья о котором так долго мечтала и вот получает его в полной мере. Отдых на роскошной вилле в окружении лучших подруг и нового бойфренда Тимура Батрутдинова, получая горы великолепных подарков и ощущая все прелести экзотического места, разве можно быть несчастной.

Юморист уже не пытается скрыть их с певицей отношения, хотя вначале заявлял, что это дружба и ничего серьёзного быть не может. Но уже в очередном посте в Instagram отметил, что они очень хорошо смотрятся вместе. А на все комментарии подписчиков ответил по-мужски: резко и доходчиво. Он сообщил, что они с Ольгой два холостяка и могут делать всё, что им только пожелается, а дружба их уже почти разрушена и что с этим делать дальше они знают, но решать будут только они вдвоём. В своих поздравлениях своей новой пассии Батрутдинов не жалел слов восхищения её внешностью, талантом и умом, а также отдельно отметил, что гордится ею и будет всегда рядом, а как истинный юморист объявил день 20 января как "Официальный День Бузовой".