Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров

Комик Гарик Харламов сильно поругался со своими фанатами после того, как оскорбил их своими штуками о немецкой Аллее звёзд.

Харламов в данный момент пребывает в Берлине, откуда делится публикациями в Instagram. Одна из его последних записей сильно оскорбила фанатов, особенно тех, кто проживает долгое время в Германии и считает себя немцами. Комик выложил в Сеть видео ночной прогулки по городу, во время которой забрёл на местную Аллею звёзд, где красуются «звёзды» знаменитостей Германии. Гарик Харламов позволил себе посмеяться над ними. Он посчитал их никому неизвестными и ненужными. Это вызвало волну критики в его адрес.Подписчики забросали его комментариями о том, что он сам в Германии «никому не нужен» и после его смерти о нём никто не вспомнит. Эти замечания Харламов назвал так: «Хит парад г**на». Ещё позже он опубликовал отрывок номера в Comedy Club с актёром Тилем Швайгером. Поклонники заметили, что эта тема сильно задела артиста и посоветовали не обращать на неё внимание. Тогда как сторонники другого лагеря продолжили требовать извинения и обвинять ТНТ в постоянных насмешках над людьми по любому признаку.