Настоящий слон, странный тортик, интересный квест и море цветов: Как проходил день рождения Бузовой

Российская звезда Ольга Бузова 20 января отмечает 32-летие. Праздник ведущая отмечает, отдыхая в Таиланде на Пхукете. Ей подарили слона, забавный торт и много чего другого.

Ольга Бузова сегодня пришла в настоящий восторг, сравнимый с шоком. Как пишет она в аккаунте Instagram, новый день начался на ее арендуемой вилле на Пхукете незабываемо. С самого утра девушка получает подарки и цветы, ее поздравляют со всех концов планеты. Задаривать знаменитость начали с 8 утра, чему ведущая очень рада. Она выражает огромную благодарность своим поклонникам, а также всем неравнодушным людям, кто решился поздравить ее в День рождения. "", - радуется Бузова на просторах Интернета.

В честь Дня рождения подруги провели для именинницы квест, в рамках которого та отправилась искать бриллианты. Расследование увенчалось успехом, и девушка нашла то, что разыскивала, о чем и сообщила своим фанатам. Бузова рада присутствию и стараниям подружек, за что не забыла поблагодарить и их самих. Немного удивили дамы праздничным тортом. С виду довольно невзрачный и небольших размеров, к тому же с непонятным количеством свечей, он вызвал некое удивление. На такой маленький кондитерский продукт свободно было вместить 32 свечи, но, надо думать, именинница не расстроилась из-за этого, ведь самое главное - внимание. В честь Дня рождения подруги провели для именинницы квест, в рамках которого та отправилась искать бриллианты. Расследование увенчалось успехом, и девушка нашла то, что разыскивала, о чем и сообщила своим фанатам. Бузова рада присутствию и стараниям подружек, за что не забыла поблагодарить и их самих. Немного удивили дамы праздничным тортом. С виду довольно невзрачный и небольших размеров, к тому же с непонятным количеством свечей, он вызвал некое удивление. На такой маленький кондитерский продукт свободно было вместить 32 свечи, но, надо думать, именинница не расстроилась из-за этого, ведь самое главное - внимание.

Никита Готский

Особо она выделила своих близких людей, родственников, а также друзей, которых ведущая назвала "моей наградой". По ее словам именно эти люди делают ее счастливой каждую секунду 20 января. Теледива обещает поведать другие подробности собственного торжества, но немного позже, а пока отправляется на праздничный ужин. Так как российская звезда отдыхает на теплом курорте, где царит тепло и солнце, а, судя по снимкам, Ольга может сегодня себе позволить отпраздновать 32-летие в хорошем ресторане где-нибудь с видом на океан, что может только улучшить ее настроение в такой яркий и запоминающийся день.Не тортом и бриллиантом едиными... Сегодня в честь Дня рождения на территорию виллы Бузовой пробрался настоящий слон с надувными шариками. Ольга даже умудрилась немного покататься на нем, получив еще больше положительных эмоций в свой праздник. Возможно, автором такого подарка является Тимур Батрутдинов, которого замечали в компании именинницы в Таиланде. Правда, "поздравление" слона стоит довольно недешево, но нельзя исключать, что резидент Comedy Club решился на такой шаг, дабы поздравить виновницу торжества. Некоторые считают, что между Батрутдиновым и Бузовой роман, пара все отрицает, но нужно заметить, что в копании Тимура Ольга много веселится и улыбается, а в ее аккаунте больше не встретишь грустных постов.