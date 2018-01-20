Пуговка из "Папиных дочек" встала на защиту Дианы Шурыгиной

Актриса Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку в сериале «Папины дочки», встала на защиту Дианы Шурыгиной, которая обвинила Сергея Семёнова в изнасиловании от 1 апреля 2016 года.

Вещий Олег

Пуговка подчеркнула, что всё началось с появления в СМИ информации о лже-беременности, которую она неоднократно опровергала. Спустя некоторое время интернет-издания разместили информацию о том, что Старшова с макияжем на лице стала очень похожа на Диану Шурыгину из Ульяновска. Эта 18-летняя девушка обвинила Сергея Семёнова в изнасиловании. Юноша пробыл в тюрьме год, после чего его отправили под домашний арест.Поддержку Шурыгиной Пуговка из «Папиных дочек» объяснила следующим образом: «Наконец, оставьте в покое Диану! Она уже и так настрадалась, а вы все больше пытаетесь привлечь общественность к её персоне. Я сама лично видела, как она дрожала на этих передачах и как ей тяжело. Странно, что девушка ещё не начала заикаться от ваших нападок». Поклонники актрисы попросили не лезть в грязные, по их мнению, разборки со скандально-известной девушкой из Ульяновска.