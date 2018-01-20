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| | Волочкова без макияжа расстроила не только фанатов, но и своего котика

Волочкова без макияжа расстроила не только фанатов, но и своего котика

Вчера, 16:43
Анастасия Волочкова в очередной раз удивила фанатов необычной публикацией. В этот раз, в честь своего дня рождения, знаменитость запечатлела себя в шпагате на фоне букета роз и с котом на руках, но напрочь позабыла нанести на лицо праздничный макияж.

Волочкова без макияжа расстроила не только фанатов, но и своего котика

 

В официальном Instagram-аккаунте всемирно известной балерины Анастасии Волочковой появилась очередная фотография, на которой она демонстрирует свой профессиональный шпагат. Многие пользователи были приятно удивлены, что балерина в свой день рождения нашла время, чтобы сфотографироваться для своих поклонников, запечатлев себя и своего кота на довольно необычном снимке. Заметим, в комментариях к публикации многие фанаты заявили, что балерине не мешало бы нанести праздничный макияж на лицо, ведь его отсутствие, по их словам, влияет на общую красоту фотографии, снижая её.

Многочисленные поклонники балерины выступили в защиту своей любимицы, поздравив её с днём рождения, пожелав ей каждый год получать любимые алые розы во всё большем и большем количестве.
Александр Вест
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