Волочкова без макияжа расстроила не только фанатов, но и своего котика

Анастасия Волочкова в очередной раз удивила фанатов необычной публикацией. В этот раз, в честь своего дня рождения, знаменитость запечатлела себя в шпагате на фоне букета роз и с котом на руках, но напрочь позабыла нанести на лицо праздничный макияж.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте всемирно известной балерины Анастасии Волочковой появилась очередная фотография, на которой она демонстрирует свой профессиональный шпагат. Многие пользователи были приятно удивлены, что балерина в свой день рождения нашла время, чтобы сфотографироваться для своих поклонников, запечатлев себя и своего кота на довольно необычном снимке. Заметим, в комментариях к публикации многие фанаты заявили, что балерине не мешало бы нанести праздничный макияж на лицо, ведь его отсутствие, по их словам, влияет на общую красоту фотографии, снижая её.Многочисленные поклонники балерины выступили в защиту своей любимицы, поздравив её с днём рождения, пожелав ей каждый год получать любимые алые розы во всё большем и большем количестве.