Басков поздравил Аллегрову с днём рождения

Всемирно известный российский певец Николай Басков в своём микроблоге выразил почтение певице Ирине Аллегровой, которой сегодня исполнилось 66 лет. В своём обращении "золотой голос" России пожелал исполнительнице всего наилучшего и долгих лет творчества.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Николай Басков загрузил фотографию, которая сперва ввела многих его фанатов в заблуждение. Дело в том, что на загруженном изображении певец запечатлён стоящим на одном колене перед Ириной Аллегровой, которая держит шикарный букет цветов. Выражение лица Аллегровой и поза Баскова идеально подходят, чтобы подумать - исполнитель делает предложение Ирине, а та не может сдержать восторженных чувств.В описании к снимку Басков добавил, что хочет пожелать Аллегровой долгих лет процветания, здоровья и почтения со стороны многих миллионов поклонников в связи с её днём рождения. Многочисленные фанаты Николая Баскова в комментариях присоединились к певцу в поздравлениях заслуженной «императрице» отечественной эстрады.