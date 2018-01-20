Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

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| | По стопам Шурыгиной или бедные богатые парни. Девушки заявляют об изнасиловании, которых не было

По стопам Шурыгиной или бедные богатые парни. Девушки заявляют об изнасиловании, которых не было

Вчера, 16:24
Диана Шурыгигна стала одной из самых обсуждаемых персон в Сети и даже потеснила с пьедестала Ольгу Бузову. У знаменитой историей своего изнасилование девушки даже появились подражательницы. По стране прокатилась целая волна «изнасилований», которую уже окрестили «синдромом Шурыгиной»

По стопам Шурыгиной или бедные богатые парни. Девушки заявляют об изнасиловании, которых не было

 

Одна юная особа вступила в интимную связь с бизнесменом из Москвы. Однако уже после первого секса он понял, что продолжать отношения девушкой не хочет и решил откупиться. Конверт с энной суммой денег возмутил экс-любовницу и она заявила, что не считает себя девушкой легкого поведения. В ответ на это столичный предприниматель не растерялся и порвал конверт с «вознаграждением». В отместку дама подала в полицию заявление об изнасиловании.

Далее под суд угодил таксист из Казани. Местная жительница заявила на него в полицию. 18-летняя девушка обвинила его в совершении в отношении нее противоправных действий сексуального характера, которые имели место летом 2016 года. Отмечается, что наедине с клиенткой водитель провел менее получаса, и за это время успел ее изнасиловать. Об этом «жертва» сообщила только спустя несколько дней. Водителя такси посадили в СИЗО, однако после проведения экспертизы выяснилось, что у девушки не было полового акта не только с обвиняемым, но и в принципе с мужчинами – она оказалась девственницей.

Хайп вокруг юной Дианы стал чем-то вроде культа. Очередным витком своей популярности девушка обязана выходу своего насильника на свободу. В связи с тем, что осужденный на семь лет Семенов вышел из тюрьмы спустя только год, прессу и общественность стало интересовать, как на это отреагирует Диана и ее семья. Выяснилось, что «позорится» в прямом эфире супруга оператора «Первого канала» не бескорыстно. За каждое появление на телеэкране Шурыгина получает деньги. Общая сумма ее «гонораров» - полмиллиона рублей. Андрей отмечает, что идти на передачи его молодая супруга соглашается только при условии, что ее оградят от оскорблений, но в ее адрес звучат такие ругательства, что это не стоит никаких денег. Тем более, что за эфир ей платят в среднем не более 50 тысяч рублей. Вместе с этим, шоу с ее участием становятся самыми рейтинговыми.

По стопам Шурыгиной или бедные богатые парни. Девушки заявляют об изнасиловании, которых не было

 

Дошло даже до того, что Диану собираются пригласить на роль ведущей ток-шоу. Однако и это еще не все – ее соведущим может стать не кто иной, как освобожденный насильник Семенов, якобы раскаявшийся в содеянном. Какой канал заполучит их в свои ряды пока не известно, да и сам факт вызывает сомнения. Предполагается, что сии популярные персоны будут вести аналог проекта «Мужское/Женское» на одном из российских ТВ-каналов.
Дарья Светозарова
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