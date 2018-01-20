По стопам Шурыгиной или бедные богатые парни. Девушки заявляют об изнасиловании, которых не было

Диана Шурыгигна стала одной из самых обсуждаемых персон в Сети и даже потеснила с пьедестала Ольгу Бузову. У знаменитой историей своего изнасилование девушки даже появились подражательницы. По стране прокатилась целая волна «изнасилований», которую уже окрестили «синдромом Шурыгиной»

Одна юная особа вступила в интимную связь с бизнесменом из Москвы. Однако уже после первого секса он понял, что продолжать отношения девушкой не хочет и решил откупиться. Конверт с энной суммой денег возмутил экс-любовницу и она заявила, что не считает себя девушкой легкого поведения. В ответ на это столичный предприниматель не растерялся и порвал конверт с «вознаграждением». В отместку дама подала в полицию заявление об изнасиловании.Далее под суд угодил таксист из Казани. Местная жительница заявила на него в полицию. 18-летняя девушка обвинила его в совершении в отношении нее противоправных действий сексуального характера, которые имели место летом 2016 года. Отмечается, что наедине с клиенткой водитель провел менее получаса, и за это время успел ее изнасиловать. Об этом «жертва» сообщила только спустя несколько дней. Водителя такси посадили в СИЗО, однако после проведения экспертизы выяснилось, что у девушки не было полового акта не только с обвиняемым, но и в принципе с мужчинами – она оказалась девственницей.Хайп вокруг юной Дианы стал чем-то вроде культа. Очередным витком своей популярности девушка обязана выходу своего насильника на свободу. В связи с тем, что осужденный на семь лет Семенов вышел из тюрьмы спустя только год, прессу и общественность стало интересовать, как на это отреагирует Диана и ее семья. Выяснилось, что «позорится» в прямом эфире супруга оператора «Первого канала» не бескорыстно. За каждое появление на телеэкране Шурыгина получает деньги. Общая сумма ее «гонораров» - полмиллиона рублей. Андрей отмечает, что идти на передачи его молодая супруга соглашается только при условии, что ее оградят от оскорблений, но в ее адрес звучат такие ругательства, что это не стоит никаких денег. Тем более, что за эфир ей платят в среднем не более 50 тысяч рублей. Вместе с этим, шоу с ее участием становятся самыми рейтинговыми.

Дарья Светозарова

Дошло даже до того, что Диану собираются пригласить на роль ведущей ток-шоу. Однако и это еще не все – ее соведущим может стать не кто иной, как освобожденный насильник Семенов, якобы раскаявшийся в содеянном. Какой канал заполучит их в свои ряды пока не известно, да и сам факт вызывает сомнения. Предполагается, что сии популярные персоны будут вести аналог проекта «Мужское/Женское» на одном из российских ТВ-каналов.