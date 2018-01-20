Николай Басков поздравил Анастасию Волочкову с Днем рождения

На своей странице в Instagram известный исполнитель желает "любимой подруге" быть самой любимой, счастливой, здоровой и успешной. Басков пожелал балерине оставаться такой же прекрасной и чудесной на долгие годы. "Оглушительных тебе оваций и безмерного счастья", - пишет Николай, приложив к посту совместную фотографию с Волочковой.
Николай Басков поздравил Анастасию Волочкову с Днем рожденияВчера, 16:18
Российский певец Николай Басков поздравил всех своих поклонников с Международным днем счастья. Свое скромное пожелание он опубликовал на странице в Instagram.
Николай Басков поздравил поклонников с Днем Святого Николая. С теплыми словами певец обратился к подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram.
Николай Басков подарил Анастасии Волочковой пианино. Такой большой подарок российский певец сделал знаменитой балерине в честь ее 39-летия, которое она