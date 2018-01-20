На своей странице в Instagram известный исполнитель желает "любимой подруге" быть самой любимой, счастливой, здоровой и успешной. Басков пожелал балерине оставаться такой же прекрасной и чудесной на долгие годы. "Оглушительных тебе оваций и безмерного счастья", - пишет Николай, приложив к посту совместную фотографию с Волочковой. На своей странице в Instagram известный исполнитель желает "любимой подруге" быть самой любимой, счастливой, здоровой и успешной. Басков пожелал балерине оставаться такой же прекрасной и чудесной на долгие годы. "", - пишет Николай, приложив к посту совместную фотографию с Волочковой.

Подписчики Баскова присоединились в поздравлению музыканта и сами написали ряд приятных слов в адрес российской звездной балерины. Они желают Волочковой здоровья, успехов, счастья и творческого подъема. В отношении знаменитости было сказано еще много других жизнерадостных выражений, но не обошлось и без "ложки дегтя в бочке меда". Один из пользователей, вглядываясь в изображение, заявил, что у именинницы ноги "как у мужика". К данному моменту фото набрало более 8,7 тысяч лайков.

Никита Готский

Российский певец Николай Басков поздравил Анастасию Волочкову с Днем рождения. Сегодня известной балерине исполняется 42 года.