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| | Николай Басков поздравил Анастасию Волочкову с Днем рождения

Николай Басков поздравил Анастасию Волочкову с Днем рождения

Вчера, 16:18
Российский певец Николай Басков поздравил Анастасию Волочкову с Днем рождения. Сегодня известной балерине исполняется 42 года.

Николай Басков поздравил Анастасию Волочкову с Днем рождения

 

На своей странице в Instagram известный исполнитель желает "любимой подруге" быть самой любимой, счастливой, здоровой и успешной. Басков пожелал балерине оставаться такой же прекрасной и чудесной на долгие годы. "Оглушительных тебе оваций и безмерного счастья", - пишет Николай, приложив к посту совместную фотографию с Волочковой.
 
Подписчики Баскова присоединились в поздравлению музыканта и сами написали ряд приятных слов в адрес российской звездной балерины. Они желают Волочковой здоровья, успехов, счастья и творческого подъема. В отношении знаменитости было сказано еще много других жизнерадостных выражений, но не обошлось и без "ложки дегтя в бочке меда". Один из пользователей, вглядываясь в изображение, заявил, что у именинницы ноги "как у мужика". К данному моменту фото набрало более 8,7 тысяч лайков.

Никита Готский
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