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| | Ксения Бородина поразила фанатов загорелыми ягодицами

Ксения Бородина поразила фанатов загорелыми ягодицами

Вчера, 16:08
Известная российская телеведущая Ксения Бородина в очередной раз поразила фанатов своей красотой, опубликовав снимок с отдыха. На обнародованной фотографии Ксения продемонстрировала последствия солнечного ожога.

Ксения Бородина поразила фанатов загорелыми ягодицами

 

В официальном Instagram-аккаунте Ксении Бородиной появился очередной фотоотчёт с её отдыха. В описании к снимку телеведущая заявила, что весь день она мечтала о солнечных ваннах, но в итоге оказалось, что она переборщила с загаром и сгорела. Многие фанаты поддержали знаменитость, посоветовав в комментарии к фото множество народных средств, снимающих болевые ощущения после солнечного ожога. Однако, некоторые фанаты также заметили, что красная кожа на плечах и над грудью Бородиной только к лицу.

Многие подписчики в комментариях рассказали о том, что даже и не заметили бы красных пятен на коже Бородиной, если бы Ксения не напомнила об этом в описании, так как их внимание было приковано к ягодицам и ногам телеведущей, которые были полностью открыты из-за эротичного купальника.
Александр Вест
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