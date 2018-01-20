Ксения Бородина поразила фанатов загорелыми ягодицами

Известная российская телеведущая Ксения Бородина в очередной раз поразила фанатов своей красотой, опубликовав снимок с отдыха. На обнародованной фотографии Ксения продемонстрировала последствия солнечного ожога.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Ксении Бородиной появился очередной фотоотчёт с её отдыха. В описании к снимку телеведущая заявила, что весь день она мечтала о солнечных ваннах, но в итоге оказалось, что она переборщила с загаром и сгорела. Многие фанаты поддержали знаменитость, посоветовав в комментарии к фото множество народных средств, снимающих болевые ощущения после солнечного ожога. Однако, некоторые фанаты также заметили, что красная кожа на плечах и над грудью Бородиной только к лицу.Многие подписчики в комментариях рассказали о том, что даже и не заметили бы красных пятен на коже Бородиной, если бы Ксения не напомнила об этом в описании, так как их внимание было приковано к ягодицам и ногам телеведущей, которые были полностью открыты из-за эротичного купальника.