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| | Елена Беркова окунулась в прорубь в сексуальном купальнике

Елена Беркова окунулась в прорубь в сексуальном купальнике

Вчера, 15:50
Довольно известная российская модель и порноактриса Елена Беркова приобщилась к всеобщему обряду крещения, окунувшись в ледяной воде. Искупаться в проруби девушка решила в весьма эротичном купальнике, который едва прикрывал тело красавицы.

Елена Беркова окунулась в прорубь в сексуальном купальнике

 

В социальной сети «ВКонтакте» в одном из публичных сообществ появился видеоролик, на котором Елена Беркова купается в ледяной воде в честь крещенских купаний. Многие поклонники Берковой были поражены шикарной фигурой девушки, которая подчеркнула достоинства своего тела, надев довольно открытый купальник, в котором вошла в ледяную воду. Беркова знатно рассмешила своих фанатов, заявив, что она будет делать вид, как будто ей ничуть не холодно, а весь процесс нахождения в ледяной воде не является чем-то экстраординарным.

Отметим, что Елена поздравила с Крещением Господним всех верующих православных граждан, прежде чем торжественно зайти в ледяную воду. В отличие от других людей, которые с трудом переносят морозы, Беркова не проронила ни слова, окунаясь в прорубь.
Александр Вест
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