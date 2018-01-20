Елена Беркова окунулась в прорубь в сексуальном купальнике

Довольно известная российская модель и порноактриса Елена Беркова приобщилась к всеобщему обряду крещения, окунувшись в ледяной воде. Искупаться в проруби девушка решила в весьма эротичном купальнике, который едва прикрывал тело красавицы.

Александр Вест

В социальной сети «ВКонтакте» в одном из публичных сообществ появился видеоролик, на котором Елена Беркова купается в ледяной воде в честь крещенских купаний. Многие поклонники Берковой были поражены шикарной фигурой девушки, которая подчеркнула достоинства своего тела, надев довольно открытый купальник, в котором вошла в ледяную воду. Беркова знатно рассмешила своих фанатов, заявив, что она будет делать вид, как будто ей ничуть не холодно, а весь процесс нахождения в ледяной воде не является чем-то экстраординарным.Отметим, что Елена поздравила с Крещением Господним всех верующих православных граждан, прежде чем торжественно зайти в ледяную воду. В отличие от других людей, которые с трудом переносят морозы, Беркова не проронила ни слова, окунаясь в прорубь.