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Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

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| | Пение Бузовой или шпагаты Волочковой: Поклонники выяснили, кто из именинниц самый обсуждаемый

Пение Бузовой или шпагаты Волочковой: Поклонники выяснили, кто из именинниц самый обсуждаемый

Сегодня, 14:31
20 января День рождения отмечают Ольга Бузова и Анастасия Волочкова. В социальных сетях между фанатами начались ссоры по поводу того, кто из знаменитостей добился большего обсуждения в СМИ. VladTime собрал самую актуальную информацию на данный момент.

Пение Бузовой или шпагаты Волочковой: Поклонники выяснили, кто из именинниц самый обсуждаемый

 

Тематические сообщества по шоу-бизнесу в социальных сетях утром 20 января поздравили певицу Ольгу Бузову и балерину Анастасию Волочкову с Днём рождения. Звезде «Дом-2» исполняется 32 года, а любительнице шпагатов – 42. Поклонники стали сначала вспоминать, сколько хайпа вокруг личностей было в 2017 году, а также, как они начали год Золотой собаки. Редакция VladTime сделала выводы на основе комментариев фанатов в социальных сетях.

Пение Бузовой или шпагаты Волочковой: Поклонники выяснили, кто из именинниц самый обсуждаемый

 

Многие считают, что хайп вокруг Ольги Бузовой начался именно с января 2017 года. Тогда звезда «Дом-2» развелась с мужем Дмитрием Тарасовым, после чего заявила о сольной карьере певицы. Выход первых композиций, которые попали в ноябрьский альбом, удивлял фанатов телестройки «Дом-2», где Бузова является телеведущей. «Мало половин» - это именно та композиция, с которой ассоциируется у многих певица. По России прошло множество флешмобов, в которых принимали участие даже хоккеисты, волейболисты и дети в детских садах. Бузову обвиняли в пении под фонограмму, отсутствии вкуса и необразованности. Когда наступил сезон купальников, певицу раскритиковали за «нулёвочку» - отсутствующую грудь. Теперь же Бузова отдыхает в Таиланде, зарабатывает миллионы, а в День рождения ей подарили слона.

Пение Бузовой или шпагаты Волочковой: Поклонники выяснили, кто из именинниц самый обсуждаемый

 

Фигуру Анастасии Волочковой также массово критиковали в социальных сетях и интернет-изданиях. Широкие плечи балерины нравились не многим, а её шпагаты стали некой «визитной карточкой». У неё воровали деньги, были судебные разбирательства, но хайп вокруг раздвинутых ног ни с чем не сравнить в отношении балерины в 2017 году. И даже год собаки она начала со шпагата на Мальдивах. Что именно стали дарить Волочковой на 42-летие пока что неизвестно, но вряд ли её сюрприз сравнится со слоном Бузовой. В итоге пользователи социальных сетей пришли к выводу, что если раньше Бузова была «серой мышкой», то сейчас о ней говорят все, а её аккаунт в Instagram стал самым популярным в России.
Вещий Олег
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