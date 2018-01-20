Тина Канделаки разгневана материалом "лживых" СМИ

Российская ведущая Тина Канделаки возмущена "желтой" прессой, написавшей, что на ее выступление силой гнали людей. Порцию критики звезда выдала в Instagram.

Никита Готский

Тина Канделаки выступила в одной из аудиторий, собрав полный зал заинтересованных в ее лекции людей. Знаменитость опубликовала в соцсети изображение с места событий, показав большое помещение с большим количеством народа, с нетерпением ожидающих появления на сцене ведущей. Вероятно, речь Тины прошла на "ура", правда, сама звезда осталась кое-чем недовольна.В Instagram Канделаки пишет, что смогла собрать битком набитый зал студентов в одном учебном заведении, несмотря на зимние каникулы. При этом знаменитость сильно возмущается местными СМИ или, как она выразилась "#fakenews", которые написали в своем материале, что организаторы выступления насильно сгоняли зрителей в зал, дабы те могли послушать известную ведущую. "Смешно", пишет Тина, отмечая, что ей предлагают выступать каждую неделю, только недавно она получила вызов от МГМУ им. Сеченова. После прочтения собственных лекций она обещает наказать неправдивых репортеров.