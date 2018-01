СМИ назвали причину смерти музыканта Тома Петти

Согласно результатам судмедэкспертизы, фронтмен группы Tom Petty and the Heartbreakers скончался в результате незапланированной передозировки нескольких видов лекарств. Эту информацию сегодня, 20 января, сообщило агентство The Reuters.

Пойда Анна

В соответствии с предоставленными сведениями, в крови Тома Петти медики выявили наличие несколько видов обезболивающих и седативных препаратов, а также антидепрессанты, которые являются несовместимыми друг с другом. На момент смерти лидеру популярного музыкального коллектива исполнилось 67 лет. Звезду обнаружили в собственном доме в Малибу в октябре 2017 года, и его состояние оценивалось как крайне тяжелое, поэтому он, несмотря на экстренные меры реанимации, предпринятые в больнице, скончался в палате интенсивной терапии от остановки сердца.Петти снискал всемирную славу в 1970-х, когда входил в состав группы Tom Petty and the Heartbreakers, вместе с которой он выпустил несколько популярных хитов. В 2002 году музыканты удостоились чести быть включенными в Зал славы рок-н-ролла.