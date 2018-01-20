Юэн Макгрегор подал на развод после 22 лет супружества

Шотландский актер Юэн Макгрегор, известный зрителям по циклу фильмов «Звездные войны», официально подал на развод со своей супругой Ив Мавракис. Источники сообщают, что совместная жизнь супругов закончилась еще в мае прошлого года.

Дарья Светозарова

Юэн и Ив прожили вместе 22 года. У них есть четыре дочери. Двум из них они приходятся биологическими родителями, еще двух девочек актер и его супруга удочерили. Причиной развода, по сообщению источника, стали «непримиримые разногласия». В то же время Макгрегор не возражает против совместной опеки и даже готов платить алименты.На счету 46-летнего актера более 80 ролей в кино. Кроме участия его в четырех эпизодах «Звездных войн», актер также снялся в фантастическом блокбастере «Остров», драме «Американская пастораль», триллере «Свидетель». За роль в сериале «Фарго» шотландский актер удостоился премии «Золотой глобус».В проект «Звездные войны» Макгрегор попал благодаря своему сходству с Алеком Гиннесом, исполнителем роли Оби-Вана Кеноби из классической трилогии. Чтобы заполучить шотландца для фильма, Джордж Лукас не поскупился на гонорар и даже разрешил ему прочесть сценарий будущей картины.