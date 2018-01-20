Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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| | Юэн Макгрегор подал на развод после 22 лет супружества

Юэн Макгрегор подал на развод после 22 лет супружества

Сегодня, 14:10
Шотландский актер Юэн Макгрегор, известный зрителям по циклу фильмов «Звездные войны», официально подал на развод со своей супругой Ив Мавракис. Источники сообщают, что совместная жизнь супругов закончилась еще в мае прошлого года.

Юэн Макгрегор подал на развод после 22 лет супружества

 

Юэн и Ив прожили вместе 22 года. У них есть четыре дочери. Двум из них они приходятся биологическими родителями, еще двух девочек актер и его супруга удочерили. Причиной развода, по сообщению источника, стали «непримиримые разногласия». В то же время Макгрегор не возражает против совместной опеки и даже готов платить алименты.

На счету 46-летнего актера более 80 ролей в кино. Кроме участия его в четырех эпизодах «Звездных войн», актер также снялся в фантастическом блокбастере «Остров», драме «Американская пастораль», триллере «Свидетель». За роль в сериале «Фарго» шотландский актер удостоился премии «Золотой глобус».

В проект «Звездные войны» Макгрегор попал благодаря своему сходству с Алеком Гиннесом, исполнителем роли Оби-Вана Кеноби из классической трилогии. Чтобы заполучить шотландца для фильма, Джордж Лукас не поскупился на гонорар и даже разрешил ему прочесть сценарий будущей картины.
Дарья Светозарова
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