Рэпер Фредо Сантана умер в 27 лет

В США скончался рэп-исполнитель Фредо Сантана. Музыканту было всего 27 лет.

Никита Готский

Настоящее имя артиста Деррик Коулман. О его кончине рассказал близкий товарищ Максо Крим. При этом официального подтверждения смерти рэпера пока нет.Фредо Сантана приходится двоюродным братом рэп-музыканту из Чикаго Чифа Кифа. Свой дебютный диск Trappin Is Not Dead он записал в 2013 году. Сантана учредил личный лейбл под названием Savage Squad Records, где и записывал собственные музыкальные композиции.Ранее сообщалось, что маньяк-убийца, проживавший в Аризоне, на протяжении трех дней убил девять человек. Он убил даже собственную мать и отчима. Злоумышленник вел блог на сайте YouTube, где читал рэп. До этого он уже сидел в колонии за хранение наркотиков и убийства людей.