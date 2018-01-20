Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

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| | Рэпер Фредо Сантана умер в 27 лет

Рэпер Фредо Сантана умер в 27 лет

Сегодня, 14:03
В США скончался рэп-исполнитель Фредо Сантана. Музыканту было всего 27 лет.

Рэпер Фредо Сантана умер в 27 лет

 

Настоящее имя артиста Деррик Коулман. О его кончине рассказал близкий товарищ Максо Крим. При этом официального подтверждения смерти рэпера пока нет.

Фредо Сантана приходится двоюродным братом рэп-музыканту из Чикаго Чифа Кифа. Свой дебютный диск Trappin Is Not Dead он записал в 2013 году. Сантана учредил личный лейбл под названием Savage Squad Records, где и записывал собственные музыкальные композиции.

Ранее сообщалось, что маньяк-убийца, проживавший в Аризоне, на протяжении трех дней убил девять человек. Он убил даже собственную мать и отчима. Злоумышленник вел блог на сайте YouTube, где читал рэп. До этого он уже сидел в колонии за хранение наркотиков и убийства людей.
Никита Готский
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