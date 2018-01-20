Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

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| | Олег Винник обзавелся новой «секретной» подругой

Олег Винник обзавелся новой «секретной» подругой

Сегодня, 13:04
Бизнесмен из Санкт-Петербурга Олег Винник стал известен после того, как начал встречаться с участницей проекта «Дом-2» Катей Жужей. Звезда телестройки помогала ему залечить раны после гибели супруги Винника в авиакатастрофе в Шарм-эш-Шейхе в октябре 2015 года.

Олег Винник обзавелся новой «секретной» подругой

 

В прошлом году, в марте, Олег и Катя расстались. Однако в одиночестве питерский предприниматель оставался недолго. То и дело у него появлялись новые пассии, имена и лица которых он скрывал. И снова бизнесмен не один. В его жизни вновь появилась женщин. Олег верен себе и лица девушки не раскрывает. Однако фотографии попадают в Сеть и порождают предположения и догадки.

Сами снимки носят откровенный характер. Винник прямо смотрит в объектив фотоаппарата, а вот возлюбленная предпочитает прятаться. Она уткнулась лицом в его плечо. В комментарии под фото Олег написал, что свою девушку он сравнивает с рубахой или курткой, которая ему отлично подходит.

Другие кадры еще более интимные. На одном из них влюбленные лежат в постели обнаженные, а лица таинственной подруги Винника опять не разглядеть, да и всю обстановку скрывает полумрак. Подписчики часто упрекают бизнесмена, что он слишком быстро забыл погибшую жену. Олег вступает с ними в полемику, а когда устает от объяснений, заявляет, что это его личное дело.
Дарья Светозарова
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