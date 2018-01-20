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| | Джигурда пообещал расцеловать врачей во все места в суде

Джигурда пообещал расцеловать врачей во все места в суде

Сегодня, 12:54
Российскому актеру Никите Джигурде вызвали скорую помощь в зале суда. Там он почувствовал себя плохо.

Джигурда пообещал расцеловать врачей во все места в суде

 

Джигурда с воодушевлением оповещает всех, что дело о наследстве Людмилы Браташ решено в его пользу, но не желает услышать этот вердикт в суде. В конце прошедшего года прошло новое заседание по данному поводу, но актер, появившись на слушании, заявил о своей болезни, попросив отложить слушание. Также стоит отметить, что за сутки до этого актер прекрасно себя ощущал и делился о своих делах с подписчиками в Instagram.

В процессе нового заседания Джигурде вновь стало плохо. К нему вызвали работников скорой медицинской помощи. Заседание решили перенести на конец января, после того, как актер пообещал расцеловать врачей во все доступные места. Вероятно, дело обстоит совсем не так, как считали Никита Джигурда и Марина Анисина, которые, тем самым, просто хотят тянуть время.

Покойная бизнес-вумэн Людмила Браташ оставила огромное состояние, за которое борются актер и ее родные. Сестра усопшей считает, что в смерти Людмилы виновен Джигурда, а подливает масла в огонь интимный ролик при участии Никиты и предпринимательницы, где женщина смотрится не совсем адекватно.
Никита Готский
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