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| | Прохор Шаляпин купается в Индийском океане на Крещение

Прохор Шаляпин купается в Индийском океане на Крещение

Сегодня, 12:39
Российский певец Прохор Шаляпин купался на Крещение в Индийском океане. Праздник артист отмечал на Мальдивах.

Прохор Шаляпин купается в Индийском океане на Крещение

 

Вчера певец поздравил своих поклонников в соцсети Instagram с праздником Крещения. Он три раза перекрестился и окунулся в воду по древнему обычаю. Мерзнуть певцу не удалось, подвергая собственный организм такому температурному ужасу. Шаляпин в данное время находится на Мальдивских островах, где теплая вода, а купелью для него является Индийский океан. Фанаты по-разному отнеслись к затее Прохора. Одни рекомендуют относиться к обряду омовения на островах скептически, утверждая, что обряд лучше проводить в мороз. Другие просто позавидовали отдыху музыканта.


Российский исполнитель уже второй год подряд отправляется на Крещение в заморские страны, где светит жаркое солнце, когда в России холода. К примеру, в прошедшем году он записал видеообращение для поклонников с Багамских островов.
Никита Готский
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