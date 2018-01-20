Том Харди поведал о несостоявшемся хип-хоп альбоме

Популярный актёр Голливуда Том Харди поведал многочисленным поклонникам своего творчества о том, что ещё в подростковом возрасте он работал над собственным хип-хоп альбомом, который так и не увидел свет.

Александр Вест

В данный момент многочисленные фанаты Тома Харди застыли в предвкушении, так как артист заявил о том, что в ближайшем будущем могут быть организованы его живые выступления, в которых он будет исполнять собственные композиции в стиле хип-хоп. Некоторые песни, автором которых стал сам Харди, уже появились в общем доступе на просторах Сети. Харди рассказал о том, что ещё в подростковом возрасте он заключил соглашение на запись собственных треков с продюсером по имени Уоррен Рикер, а также с Гордоном Уильямсом.Комментируя опубликованные треки, к записи которых приложил руку сам Том, он заметил, что запись производилась в домашних условиях без использования профессионального оборудования, из-за чего качество композиций оставляет желать лучшего.