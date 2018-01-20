Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

Сюжеты :

В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу
| | Анастасия Костенко рекламирует бюджетные драгоценности

Анастасия Костенко рекламирует бюджетные драгоценности

Сегодня, 12:33
Российская модель Анастасия Костенко рекламирует бюджетные украшения. Зарабатывает деньги она в Instagram.

 

В своем аккаунте в соцсети Анастасия рекламирует якутские бриллианты. Супруга футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова намекает, что кольцо с таким камнем ей преподнес возлюбленный к свадьбе. Пользователи выдвигают свою версию рекламной кампании Костенко. Так как Дмитрий отправился на сборы в Испанию, оставив жену жить за свой счет, то Анастасия решила зарабатывать сама. Она помнит прежние отношения Дмитрия, а также о том, как он выставил за порог Бузову, оставив ту ни с чем.

В подписи к посту Анастасия сообщает, что лучшие моменты жизни человека остаются в вечности. Фолловеры предполагают, что модель имеет в виду недавнюю свадьбу, вспоминания о которой она сберегла благодаря кольцу с камнем. Возможно она думает о более дорогостоящем подарке к венчальному банкету, который пройдет сегодня.
Никита Готский
Новости по теме
Анастасия Костенко показала архивное видео в Instagram
Анастасия Костенко показала архивное видео в Instagram

Девушка Дмитрия Тарасова и модель Анастасия Костенко в своем аккаунте в Instagram показала видео из семейного архива 18-летней давности. На видеоролике

Анастасия Костенко поблагодарила Дмитрия Тарасова за ландыши
Анастасия Костенко поблагодарила Дмитрия Тарасова за ландыши

Российская модель Анастасия Костенко поблагодарила футболиста Дмитрия Тарасова за ландыши. Спортсмен подарил ей букет цветов, после презента в виде автомобиля

Анастасия Костенко дала комментарий на счет ухода от Дмитрий Тарасова
Анастасия Костенко дала комментарий на счет ухода от Дмитрий Тарасова

Соцсети активно обсуждают новость о расставании Дмитрия Тарасова с моделью Анастасией Костенко. Дмитрий Тарасов новость не комментирует, а Костенко попросила

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости