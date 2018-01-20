Анастасия Костенко рекламирует бюджетные драгоценности

Российская модель Анастасия Костенко рекламирует бюджетные украшения. Зарабатывает деньги она в Instagram.

Никита Готский

В своем аккаунте в соцсети Анастасия рекламирует якутские бриллианты. Супруга футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова намекает, что кольцо с таким камнем ей преподнес возлюбленный к свадьбе. Пользователи выдвигают свою версию рекламной кампании Костенко. Так как Дмитрий отправился на сборы в Испанию, оставив жену жить за свой счет, то Анастасия решила зарабатывать сама. Она помнит прежние отношения Дмитрия, а также о том, как он выставил за порог Бузову, оставив ту ни с чем.В подписи к посту Анастасия сообщает, что лучшие моменты жизни человека остаются в вечности. Фолловеры предполагают, что модель имеет в виду недавнюю свадьбу, вспоминания о которой она сберегла благодаря кольцу с камнем. Возможно она думает о более дорогостоящем подарке к венчальному банкету, который пройдет сегодня.