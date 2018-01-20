Рапунцель обвинили в обмане! Она не беременна и выдаст ребенка сестры за своего

Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель выдаст ребенка сестры за своего. Вероятно, беременна не она, а ее малолетняя родственница.

Никита Готский

Рапунцель выдаст нежеланного малыша собственной сестры за своего. Согласно слухам, Ольга только выдает из себя будущую мать, но в положении находится вовсе не она, а ее младшая сестра. Рапунцель обвинили в обмане и не верят, что девушка в действительности носит ребенка внутри себя. По мнению пользователей, живот участницы "Дом-2" представляет собой муляж, а якобы будущая мать ведет себя не как беременная женщина.Она вначале уходит в декрет, изображая беспокойство за малыша, то опровергает такие данные, но жалуется, что ей необходимо носить огромные фляги жидкости. Люди с сомнением относятся к информации о беременности Рапунцель, вероятно, все прояснится, когда та в реальности родит ребенка.