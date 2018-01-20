Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

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| | Секс с «нулевым размером»: «Обнаженная» Бузова рассказала о своей груди

Секс с «нулевым размером»: «Обнаженная» Бузова рассказала о своей груди

Сегодня, 11:44
Грудь Ольги Бузовой стала предметом для жарких дискуссий в сети, ведь ее размер давно волнует подписчиков артистки. Откровенные снимки в купальниках неоднократно демонстрировали не очень объемный бюст знаменитости. Подписчики не постеснялись задать вопрос певице о том, какой же у нее размер. В ответ Ольга Бузова сообщила, что она носит белье 75В. Многие не поверили словам артистки, поскольку визуально грудь больше напоминает нулевой размер. «У меня такой же "нулевой", это размер 70АА», - ответили критики певицы. А вот поклонники назвали ее «достоинство» «сексом».

 

В сети начали активно обсуждать, что в свете столь не выдающихся форм знаменитости, стоит увеличить ей бюст. Однако сама Ольга Бузова ответила, что не собирается ничего корректировать. Отдельные поклонники артистки отметили, что не стоит «подгонять» свою внешность под стандарты современного шоу-бизнеса. Невзирая на громкие заявления из уст госпожи Бузовой, эксперты в области «инъекций красоты» отметили, что певица подкорректировала свое тело, в частности губы, скулы, а также прибегла к услугам специалистов в области риноплатики. Однако пользователи сети, как и сам эксперт, отметили, что Бузова сделала себе пластику весьма удачно, лишь подчеркнув достоинства своей естественной красоты. Что касается груди, то рука хирурга не прикасалась к бюсту певицы, добавила эксперт.

К слову, сегодня Ольга Бузова отмечает свой 32-й день рождения. «Сегодня утром я проснулась от объятий моих девочек, и сразу начался самый настоящий квест. Задания были в стихах, а девчонки помогали мне пройти следующее испытание, чтоб получить заветный подарок. Спасибо за бриллиантик. Такого в моей жизни не было никогда, для меня это очень ценно. Спасибо каждой из Вас, что Вы у меня есть и делаете счастливой», - написала своим поклонникам певица. В привычно уже образе артистка предстала в купальнике, демонстрируя свою фигуру во всей красе. Не обошлось и без снимка в постеле, где артистка предстала перед публикой обнаженной, прикрываясь лишь белой простыней. «Самое доброе утро. Спасибо моим родителям за жизнь», - лаконично написала певица.
Дыль Лилия
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