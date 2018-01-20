Экстрасенс заявила, что Батрутдинов и Бузова могут изобразить идеальную пару

Николь Кузнецова, получившая широкую известность благодаря участию в финале популярного телевизионного шоу «Битва экстрасенсов», заявила, что при желании Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова могут с лёгкостью изобразить идеальный любовный союз.

Александр Вест

По словам экстрасенса, Ольга Бузова добилась достаточных успехов в карьере и обзавелась необходимыми связями для её укрепления и узнаваемости в мире шоу-бизнеса. Николь считает, что добившись таких карьерных высот, в жизни Ольги в данный момент самый благоприятный момент для образования любовного союза и построения успешной семейной жизни. Кузнецова заявила о том, что в жизни Тимура Батрутдинова сложилась подобная ситуация, ведь он много лет ищет свою вторую половину, добившись значительных высот в своей карьере.Экстрасенс уверена, что из Ольги и Тимура вышла бы замечательная звёздная пара, так как ни один участник данного возможного любовного союза не зависел бы от другого в финансовом и публичном плане, лишь дополняя друг друга эмоционально.