Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

Сюжеты :

В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу
| | 16-летнюю Пуговку с макияжем сравнили с Шурыгиной

16-летнюю Пуговку с макияжем сравнили с Шурыгиной

Сегодня, 11:13
Знаменитая российская актриса Екатерина Старшова, получившая широкую известность благодаря своему участию в сериале «Папины дочки», обнародовала фотографию, на которой, по мнению фанатов, она похожа на Диану Шурыгину.

16-летнюю Пуговку с макияжем сравнили с Шурыгиной

 

В официальном Instagram-аккаунте Кати Старшовой появилась фотография, которая смутила её многочисленных поклонников. В описании к фото Катя поинтересовалась, как часто её подписчицы пользуются косметикой и в каких целях. Заметим, что на обнародованном фото лицо Старшовой было покрыто макияжем, что по мнению её фанатов, весьма повысило её схожесть с Дианой Шурыгиной. Большинство пользователей в комментариях начали спорить о сходстве актрисы с известной медийной личностью, прославившейся благодаря шумихе вокруг её изнасилования.

16-летнюю Пуговку с макияжем сравнили с Шурыгиной

 

Фанаты Кати заявили, что в сходстве нет ничего плохого, ведь с визуальными чертами не передаются личностные качества, за которые так любят актрису её многочисленные поклонники. Менее чем за сутки публикацию Кати оценили более 12 тысяч пользователей.
Александр Вест
Новости по теме
Анна Хилькевич поразила фанатов своим животом
Анна Хилькевич поразила фанатов своим животом

Российская актриса Анна Хилькевич, получившая широкую известность благодаря своему участию в известном телевизионном сериале «Универ», в очередной раз

Звезда Comedy Woman Сысоева кардинально сменила имидж
Звезда Comedy Woman Сысоева кардинально сменила имидж

Известная российская актриса юмористического жанра Надежда Сысоева, получившая весьма широкую известность благодаря участию в популярной телепередаче Comedy

Екатерина Старшова опубликовала совместный снимок с друзьями
Екатерина Старшова опубликовала совместный снимок с друзьями

Российская актриса Екатерина Старшова опубликовала фотографию со своими друзьями. Одним из участников кадра является Елизавета Арзамасова.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости