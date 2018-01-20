16-летнюю Пуговку с макияжем сравнили с Шурыгиной

Знаменитая российская актриса Екатерина Старшова, получившая широкую известность благодаря своему участию в сериале «Папины дочки», обнародовала фотографию, на которой, по мнению фанатов, она похожа на Диану Шурыгину.

В официальном Instagram-аккаунте Кати Старшовой появилась фотография, которая смутила её многочисленных поклонников. В описании к фото Катя поинтересовалась, как часто её подписчицы пользуются косметикой и в каких целях. Заметим, что на обнародованном фото лицо Старшовой было покрыто макияжем, что по мнению её фанатов, весьма повысило её схожесть с Дианой Шурыгиной. Большинство пользователей в комментариях начали спорить о сходстве актрисы с известной медийной личностью, прославившейся благодаря шумихе вокруг её изнасилования.

Александр Вест

Фанаты Кати заявили, что в сходстве нет ничего плохого, ведь с визуальными чертами не передаются личностные качества, за которые так любят актрису её многочисленные поклонники. Менее чем за сутки публикацию Кати оценили более 12 тысяч пользователей.