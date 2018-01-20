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| | Солистку группы The Cranberries похоронят в Ирландии

Солистку группы The Cranberries похоронят в Ирландии

Сегодня, 10:41
Телеканал BBC обнародовал дату и место проведения похорон всемирно известной певицы Долорес О’Риордан, возглавлявшей музыкальную группу под названием The Cranberries.

Солистку группы The Cranberries похоронят в Ирландии

 

До сих пор представители правоохранительных органов отказываются раскрывать широкой общественности причины преждевременной кончины певицы. Отметим, по предварительным данным, Долорес рассталась с жизнью прямо во время записи очередной песни. О смерти всемирно известной певицы стало известно лишь в минувший понедельник, 15 января. Долорес О’Риордан скончалась на 47-ом году жизни.

Телеканал BBC обнародовал информацию о том, что похороны и прощание с вокалисткой музыкальной группы пройдут на её родине, в Ирландии. Похоронена певица будет в ирландской деревне под названием Баллибрикен, относящемуся к городу-графству Лимерик, где и родилась Долорес.
Александр Вест
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