Солистку группы The Cranberries похоронят в Ирландии

До сих пор представители правоохранительных органов отказываются раскрывать широкой общественности причины преждевременной кончины певицы. Отметим, по предварительным данным, Долорес рассталась с жизнью прямо во время записи очередной песни. О смерти всемирно известной певицы стало известно лишь в минувший понедельник, 15 января. Долорес О’Риордан скончалась на 47-ом году жизни.
Телеканал BBC обнародовал информацию о том, что похороны и прощание с вокалисткой музыкальной группы пройдут на её родине, в Ирландии. Похоронена певица будет в ирландской деревне под названием Баллибрикен, относящемуся к городу-графству Лимерик, где и родилась Долорес.