Солистку группы The Cranberries похоронят в Ирландии

Телеканал BBC обнародовал дату и место проведения похорон всемирно известной певицы Долорес О’Риордан, возглавлявшей музыкальную группу под названием The Cranberries.

Александр Вест

До сих пор представители правоохранительных органов отказываются раскрывать широкой общественности причины преждевременной кончины певицы. Отметим, по предварительным данным, Долорес рассталась с жизнью прямо во время записи очередной песни. О смерти всемирно известной певицы стало известно лишь в минувший понедельник, 15 января. Долорес О’Риордан скончалась на 47-ом году жизни.Телеканал BBC обнародовал информацию о том, что похороны и прощание с вокалисткой музыкальной группы пройдут на её родине, в Ирландии. Похоронена певица будет в ирландской деревне под названием Баллибрикен, относящемуся к городу-графству Лимерик, где и родилась Долорес.