Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

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| | Охранники Леонардо Ди Каприо пытались поймать Анну Седокову на частном острове

Охранники Леонардо Ди Каприо пытались поймать Анну Седокову на частном острове

Сегодня, 10:19
За популярной певицей Анной Седоковой начала гоняться охрана из-за американского актёра Леонардо Ди Каприо. Многодетная мать вынуждена была скрываться от правоохранителей.

Охранники Леонардо Ди Каприо пытались поймать Анну Седокову на частном острове

 

Из-за того, что Ди Каприо арендовал пляж, где отдыхала Анна Седокова, многодетной матери пришлось бежать от охраны. Они преследовали её повсюду, чтобы певица не засняла поведение голливудского актёра на камеру. У Седоковой отняли все записи, а информацию с карты памяти пришлось удалить.

Охранники Леонардо Ди Каприо пытались поймать Анну Седокову на частном острове

 

«Ты идёшь по острову с тремя детьми, а за тобой 10 человек охраны и смотрят на тебя. Причины? Потому что там был Лео, они сняли Пляж и теперь там слишком много желающих запечатлеть момент на профессиональное оборудование», - написала Седокова в своём блоге.

Из-за переживаний во время отдыха она также сорвалась на своей дочери Алине, о чём и рассказала в одном из выпусков шоу «Вокруг света во время декрета», которое выходит на «СТС».
Вещий Олег
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