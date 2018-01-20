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| | Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы

Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы

Сегодня, 10:02
Дизайнер Белла Потёмкина, на показе у которой в 2017 году скандально выступила Ольга Бузова, приготовила для именинницы очень оригинальный подарок.

Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы

 

Дизайнер создала куклу почти идентичную самой певице. Она имеет такую же причёску и одета в красное блестящее платье, которое хранится в шкафу у звезды. Потёмкина также завернула подарок с брендированную коробку, добавила большой букет и отправила посылку из Москвы в Пхукет, где проводит отпуск Бузова.

Журналисты «ВладТайм» рассказали, что дизайнер очень волновалась, попадёт ли подарок в руки именинницы вовремя. Но Ольга получила куклу, о чём оповестила всех в своих сторис. Стоит отметить, что поклонники обеих звёзд не нашли сходства между игрушкой и реальной Ольгой. Кроме причёски и платья кукла больше ничем им не напомнила знаменитость. Однако сама Ольга была рада подарку.
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