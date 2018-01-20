Бритни Спирс показывает своё кольцо после помолвки даже на пляже

Многочисленные поклонники Бритни Спирс в данный момент активно обсуждают будущую свадьбу певицы, подтверждением которой является помолвочное кольцо, с которым она не может расстаться даже на отдыхе на пляже. Сейчас певица находится на Гавайях вместе со своим избранником, который моложе самой Бритни на целых 13 лет. Однако, тот факт, что она оказалась старше своего жениха, лишь подстегнул Спирс заняться изменением своего внешнего вида. Фанаты певицы отметили, что внешне Бритни преобразилась до неузнаваемости, обретя довольно сексуальную подтянутую фигуру, избавившись от лишнего веса.
Некоторые недоброжелатели Спирс заявляют, что внешний вид красавицы преобразился из-за пластических операций, однако, большинство фанатов заявляют, что в изменениях виновата лишь сила любви.