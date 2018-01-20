Диану Шурыгину развели с супругом во «ВКонтакте»

Скандально известную из-за участия в «Пусть говорят» Диану развели с супругом во «ВКонтакте». Как сообщает VistaNews, дело в том, что девушка поменяла пункт «семейное положение» на странице в социальной сети.

Диана Шурыгина – человек, даже мельчайшее действие которого заставляет обращать пристальное внимание. Изменение «семейного положения» также повлияло – девушка превратилась из «замужней» в просто «влюблённую». Поклонники гадают, что могло случиться с парой.

Некоторые заявили – девушка просто решила доказать, что она любит Андрея Шлягина, а он не только её супруг. Вечером 19 января семейная пара выставила маленький ролик во «ВКонтакте», где муж нежно целует очень довольную этим Диану Шурыгину. Это не характерно для людей, которые хотели бы развестись. Кроме того, знаменитость не раз говорила, что Шлягин всегда поддерживает её. Единственное, из-за чего могла возникнуть предполагаемая ссора – момент из недавнего выпуска «Прямого эфира», где Андрей Малахов заявил, что «подослал» молодого человека к Диане, чтобы они познакомились.

Ирина Летинская