Диану Шурыгину развели с супругом во «ВКонтакте»

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Правда или вымысел?
От Редактора
У Бузовой появились фанаты с другой планеты?
После замужества Диану Шурыгину ждет карьера певицы. 5 октября героиня нескольких выпусков передачи «Пусть говорят» стала замужней женщиной. Ее супругом стал
После свадьбы 18-летняя Диана Шурыгина продолжает выкладывать в Instagram фото с торжества. Девушка поделилась видео, где она запечатлена в облегченном
Скандально известную Диану Шурыгину проверила на детекторе лжи в программе «На самом деле». Эксперты подтвердили правдивость всех слов девушки и выяснили, её