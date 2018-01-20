Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

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| | Шурыгина и Семенов могут стать соведущими ток-шоу

Шурыгина и Семенов могут стать соведущими ток-шоу

Сегодня, 09:44
Сергея Семенова признали виновным в изнасиловании Дианы Шурыгиной, этот скандал гремел практически на всех телеканалах. А теперь герои скандальной истории смогут вместе вести ток-шоу.

Шурыгина и Семенов могут стать соведущими ток-шоу

 

На канале «Россия-1» продюсеры планируют создать новое ток-шоу, в котором будут обсуждаться тяжелые судьбы русских женщин. И, по мнению организаторов этого шоу, именно Шурыгина и Семенов идеально подходят на роль ведущих программы. Они смогут завлечь много молодых зрителей, и проект получит высокие рейтинги.

Скандал об изнасиловании сыграл Шурыгиной на руку, она развила в социальной сети Instagram аккаунт, где у нее больше полумиллиона подписчиков, и собственный telegram-канал. Таким образом она зарабатывает деньги.
Пелагея Лебединская
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